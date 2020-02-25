Казань, , 11:04 — REGNUM Состояние здоровья эвакуированных с лайнера Diamond Princess восьмерых граждан России оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает минздрав Татарии.

Ни у одного из госпитализированных не фиксируется насморк, кашель, повышение температуры тела. Лабораторный контроль состояния пациентов ведётся ежедневно.

Отмечается, что постоянно контролируется и состояние здоровья медиков, которые контактируют с туристами. Используется необходимое оборудование, средства индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, все российские туристы с лайнера Diamond Princess были госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу в Казани. Под наблюдением врачей они будут находиться в течение 14 дней без выхода из здания. Специальный бокс будет охраняться силами Росгвардии.

По данным Минздрава России, у троих туристов был выявлен коронавирус в период нахождения на корабле. Однако «заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений».

Всего на лайнере находилось 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.