Пермь, , 11:01 — REGNUM В Перми крематорий, строительство которого ведется с 2013 года, введут в эксплуатацию до конца 2022 года. О планах проинформировал замглавы города Анатолий Дашкевич на заседании гордумы, сообщают СМИ.

По словам Дашкевича, на 2020 год запланировано обследование имеющихся зданий и сооружений, а на 2021−2022 годы — строительные работы. Источником финансирования станет муниципальный бюджет. Ранее город пытался привлечь для реализации проекта частных инвесторов, отмечает business-class.su.

Добавим, рядом с кладбищем «Восточное» в Перми появится первый крематорий на территории региона. Уже есть возведённая коробка двухэтажного здания и спланирован колумбарий.

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