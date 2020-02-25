Уфа, , 11:06 — REGNUM Ледовую переправу закрыли на реке Уфа в Башкирии. Об этом 25 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, ледовая переправа была закрыта в Караидельском районе в селе Караидель из-за уменьшения толщины льда в водоеме. Спасатели установили на месте данной переправы запрещающие аншлаги.

По словам спасателей, лед на реках становится с каждым днем опаснее из-за потепления. Поэтому велика опасность несчастных случаев.

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