Магас, , 11:08 — REGNUM Уголовное дело возбудили в Ингушетии против бизнесмена, который пытался похитить бюджетные деньги при предоставлении путевок для отдыха детей. Он подозревается в покушении на мошенничество в крупном размере, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе СК РФ по республике.

По данным следствия, в июне 2019 года подозреваемый — генеральный директор ООО «Прибой» — заключил с Центром военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе «Молодой патриот» госконтракты на предоставление путевок для отдыха 600 детей и подростков на сумму свыше 9,7 млн рублей. Однако при исполнении контрактов он задумал похитить часть этих бюджетных денег.

«С июня по август 2019 года подозреваемый представил заказчику документы, содержащие заведомо ложные сведения об оказании услуг по предоставлению путевок для отдыха детей и подростков на сумму около 570 тыс. рублей, которые он фактически не оказал», — пояснили в СК.

Однако воспользоваться деньгами гендиректор компании не смог по независящим от него обстоятельствам — заказчик не произвел полную оплату, предусмотренную контрактами. Расследование уголовного дела продолжается.