Москва, , 10:56 — REGNUM Сурки Московского зоопарка проснулись раньше положенного срока из-за тёплой погоды. Об этом 25 февраля сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Обычно спячка у сурков заканчивается в первую неделю марта, а иногда, после морозной зимы, продолжается дольше. В 2020 году животные пробудились раньше положенного срока. Причина — тёплая погода и раннее таяние снега.

В Московском зоопарке обитают три сурка — две самки Сара и Нагайна, а также самец Арчи. Сурки уснули в начале сентября 2019 года.