Москва, , 10:54 — REGNUM Тройка лидеров, которым доверяют граждане во всех регионах России, по даным на декабрь 2019 года, остается неизменной — Владимир Путин, Сергей Лавров и Сергей Шойгу. Таковы данные исследования ИХ «Ромир».

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Сергей Собянин получил поддержку в Москве, в Центральном, Северо-Западном, Дальневосточном, Сибирском и Уральском ФО. Геннадий Зюганов — в Центральном и Северо-Западном ФО.

Жители Санкт-Петербурга больше доверяют Валентине Матвиенко и губернатору Александру Беглову, жители Москвы, Дальневосточного, Сибирского и Уральского ФО — пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, жители Южного и Северо-Кавказского ФО — Дмитрию Медведеву.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин остается лидером в рейтинге доверия жителей России политикам.

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Путину доверяют около 72% жителей России