Волгоград, , 10:57 — REGNUM 241 семейная пара получит жилищные сертификаты участников госпрограммы по обеспечению жильём молодых семей в Волгоградской области в 2020 году. Свидетельства на право получения выплаты выдадут в 52 муниципальных образованиях, сообщили 25 февраля в пресс-службе правительства региона.

Социальную выплату молодые семьи могут использовать для покупки жилья как на первичном, так и на вторичном рынке, направить на строительство частного дома, на оплату договора долевого строительства. В 2020 году в госпрограмме участвуют Волгоград, Волжский, Камышин, Фролово, Урюпинск, Краснослободск, Быково, Дубовка, Петров Вал, Котово, р.п. Средняя Ахтуба, Светлый Яр, Октябрьский, п.г.т. Чернышковский и Новониколаевский и ещё 20 муниципальных районов и 17 сельских поселений.

В 2018 году сертификаты выдавались на территории 40 муниципальных образований, в 2019 году участниками стал 51 муниципалитет.