Сеул, , 10:56 — REGNUM В Южной Корее продолжает увеличиваться число гибели диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

По их словам, девять туш кабанов были обнаружены в уезде Хвачхон провинции Канвондо и уезде Ёнчхон провинции Кёнгидо.

В настоящее время число случаев заражения диких животных данным вирусом увеличилось до двухсот пятидесяти семи.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.