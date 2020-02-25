Ташкент, , 10:49 — REGNUM Автомобиль Nexia взорвался на газовой заправке ООО «Холис Тафаккур» в Хожаабодском районе Андижанской области Узбекистана, сообщили 25 февраля в следственном департаменте при МВД республики.

Авария произошла 25 февраля в 10 часов 10 минут (8:10 мск). В результате взрыва были повреждены шесть автомобилей. Пострадавших нет. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в узбекистанском городе Гулистоне произошел взрыв газового баллона с метаном, который находился внутри автобуса «ПАЗ». В результате взрыва никто не пострадал.

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