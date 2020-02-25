Москва, 25 февраля 2020, 10:49 — REGNUM В 2019 году в Москве отреставрировали 213 памятников архитектуры, сообщает 25 февраля официальный сайт мэра и правительства столицы.
Среди восстановленных объектов городские усадьбы (например, особняки Миндовского и Каратаевой — Морозова), памятники промышленной и гражданской архитектуры (Миусское депо и прачечная Дома Наркомфина).
Как рассказала заместитель руководителя московского департамента культурного наследия Юлия Логинова, реставрация памятника проходит в несколько этапов и иногда продолжается несколько лет, поскольку задачей является возвращение исторического облика.