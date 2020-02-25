Екатеринбург, , 10:48 — REGNUM Жители Свердловской области вспоминают моменты, связанные с маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который ушёл из жизни 25 февраля. Об этом они пишут в Facebook.

Один из известных на Урале журналистов, Сергей Панин, признался, что в детстве хотел стать водителем маршала. Он так и говорил об этом своим родителям.

«А сегодня вот наши коллеги из омского NGS написали о смерти последнего маршала Советского Союза Дмитрия Язова», — подметил Панин.

Другой уральский журналист, Леонид Поздеев, посвятил армии более 30 лет своей жизни. «Земля ему пухом. И добрая память», — написал он об одном из последних министров обороны СССР.

Как сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Язов скончался 25 февраля на 96 году жизни. Он был последним маршалом Советского Союза, а с 1987 года до августовских событий 1991-го возглавлял Министерство обороны СССР.

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