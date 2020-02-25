Вашингтон, , 10:47 — REGNUM Популярный стример Тернер «Tfue» Тенни вызвал Тайлера «Ninja» Блевинса на бой по правилам MMA. Об этом 24 февраля сообщил сайт cybersport.ru.

Tfue заявил, что бой поможет решить все разногласия между стримерами. Однако Ninja отметил, что не испытывает ненависти к оппоненту и не желает драться с ним.

Ранее аккаунт Тайлера «Ninja» Блевинса в Twitter взломали, и злоумышленник от имени стримера заявил о своём желании сразиться с Tfue. Спустя несколько часов стример вернул себе доступ к аккаунта и рассказал о произошедшем взломе.

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