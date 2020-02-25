Оренбург, , 10:45 — REGNUM В Оренбургской области, по оценке Главного управления дорожного хозяйства региона (ГУДХОО), балансовая стоимость рухнувшего в конце 2019 года моста по ул. Терешковой — нулевая. По мнению дорожников, ущерб отсутствует, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах.

Напомним, вечером 2 декабря в Оренбурге произошло обрушение моста, на котором проводились ремонтные работы. Пострадали два человека. По факту ЧП возбудили одно уголовное дело по статье 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека и крупного ущерба), а затем второе — по статье 293 УК РФ «Халатность» в отношении должностных лиц ГУДХОО. По данным силовиков, они обвиняются в том, что после диагностики дороги, результаты которой свидетельствовали об аварийности элементов, меры по закрытию трассы не были приняты.

После разбора завалов областная власть приняла решение о строительстве нового моста. Возведение инженерного сооружения может обойтись, по оценке специалистов, в 600 млн рублей.

Добавим, губернатор Денис Паслер в декабре 2019 года заявил, что проектные работы будут вестись в ускоренном режиме, а источником финансирования станет областной бюджет.

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