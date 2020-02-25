Кутаиси, Грузия, , 10:45 — REGNUM В Грузии прилетевшую из Италии девушку положили в Кутаисский инфекционный центр в связи с подозрением, что она заразилась коронавирусом Covid-19. Об этом 24 февраля сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс», со ссылкой на главного врача клиники.

По данным журналистов, 20-летняя девушка прибыла в Грузию на самолете. У нее зафиксировали температуру 37,8°С. Пациентка проходит курс лечения.

Главврач медицинского центра также рассказал, что анализ на коронавирус пока не проводился. Температура в клинике у девушки снизилась.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии рассматривается вопрос о запрете авиаперелетов с Италией и Южной Кореей. В стране уже приостановлено авиасообщение с Китаем и введены ограничения на полеты самолетов в Иран.

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