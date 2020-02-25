Сочи, Краснодарский край, , 10:40 — REGNUM Участок трассы Адлер — Красная Поляна был закрыт для движения вечером 24 февраля в Сочи Краснодарского края. Причиной стало отключение энергоснабжения на трассе из-за пожара на подстанции.

Пожар произошёл на подстанции «Монастырь», которая находится в ведении РЖД. В результате был обесточен участок трассы с 6-го по 41-й километр и три автомобильных тоннеля на федеральной дороге Адлер — Красная Поляна, сообщила «Комсомольская правда — Кубань».

С 22:00 24 февраля транспорт перенаправлен на дублирующую трассу А-149 Адлер — Красная Поляна. На подстанции ведутся восстановительные работы.