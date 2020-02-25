Токио, , 10:39 — REGNUM Руководитель разработки Guilty Gear Strive Акира Катано назвал новый проект «самой глубокой игрой в серии». Об этом 24 февраля сообщило Kotaku.

По словам Катано, игра может показаться слишком простой, но на самом деле, она содержит «уровень глубины, ранее невиданный в серии Guilty Gear». Разработчик также отметил, что авторы проекты специально упростили интерфейс, чтобы сделать его более понятным для новых игроков.

Напомним, релиз Guilty Gear Strive ожидается в 2020 году. Точная дата пока неизвестна.

Читайте ранее в этом сюжете: THQ Nordic решила выпустить ремейк видеоигры Gothic