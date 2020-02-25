Тбилиси, , 10:33 — REGNUM В Грузии врачи 37-и клиник в письме на имя премьер-министра страны Георгию Гахарии выразили протест против введенных тарифов на медицинские услуги. Текст коллективного обращения 23 февраля опубликовал портал «Бизнес Грузия».

По мнению медиков, установленные единые тарифы на медицинские услуги не покрывают затрат, связанных с ними, а также не учитывают специфики лечения одинаковых заболеваний в разных клиниках. В письме отмечается, что представители медицинского сообщества встречались с руководством страны, в том числе с премьер-министром, но проблема остается нерешенной.

«В ходе встречи с премьер-министром была создана рабочая группа для обсуждения вопросов, связанных с тарифами, но она собралась лишь 2 раза, в последний раз 10 января, и не приняла никаких решений», — говорится в письме.

Врачи отмечают, что ужесточение правил ударило не только по недобросовестным клиникам, как это планировалось, но и по тем, которые соответствуют установленным стандартам.

Как сообщало ИА REGNUM, единые тарифы на ряд медицинских услуг были установлены в Грузии в ноябре 2019 года. Медики обращались с просьбой отложить их принятие и пересмотреть, так как нововведения были приняты руководством страны без консультаций с ними. Они отметили, что новые тарифы будут способствовать ухудшению качества медицинских услуг и оттоку наиболее квалифицированных кадров из страны.