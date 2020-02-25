Тегеран, , 10:26 — REGNUM В Иране ещё два человека умерли от коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом 25 февраля сообщается на сайте Eghtesad Online.

Общее число погибших от коронавируса в Исламской Республике достигло 14 человек. На данный момент количество инфицированных вирусом в этой стране составляет 64 человека.

Напомним, в Китае 25 февраля за сутки были зарегистрированы 508 новых случаев заражения коронавирусом. При этом Всемирная организация здравоохранения уверяет, что пик эпидемии в КНР уже пройден. На данный момент коронавирус зарегистрирован в более чем 30 странах.

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