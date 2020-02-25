Ташкент, , 10:10 — REGNUM Государственный комитет Узбекистана по экологии и охране окружающей среды предложил ужесточить наказание за повреждение, уничтожение посевов, леса или других насаждений, сообщили 24 февраля в пресс-службе ведомства.

«Госкомэкологии полностью разделяет озабоченность узбекистанцев вопиющими случаями нарушения моратория на вырубку деревьев», — говорится в сообщении.

В комитете предложили расширить посадки новых деревьев через акции «Яшил Ватаним» и «Один миллион деревьев», а также другие акции на местах.

Отметим, в действующей редакции УК Узбекистана санкция за нарушение ст. 198 («Повреждение, уничтожение посевов, леса или других насаждений») предусматривает штраф в размере до 100 базовых расчетных величин ($22,4 тыс.), исправительные работы на срок до трех лет, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

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