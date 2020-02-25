Вашингтон, , 10:03 — REGNUM Верховный суд США принял к рассмотрению апелляцию Католической службы социального обеспечения по устройству детей, отстаивающей свое право не отдавать детей однополым сожителям, сообщает Reuters.

В ближайшее время судьи рассмотрят апелляцию католической службы по устройству детей в семьи, являющейся структурным подразделением архиепископии Филадельфии, в которой городские власти обвиняются в нарушении Первой поправки к Конституции США о свободе слова и вероисповедания.

Сообщается, что в 2018 году суд предыдущей инстанции решил, что религиозные взгляды не являются основанием для отказа от передачи детей однополым сожителям, несмотря на то, что это является грехом с точки зрения религии и противоестественным с точки зрения традиции. Католическая служба по устройству детей нарушала антидискриминационную политику города, решили судьи.

По словам авторов апелляции, служба вынуждена была закрывать свои приемные семьи.

В том случае, если верховный суд вынесет решение против властей Филадельфии, люди смогли бы ссылаться на свои религиозные убеждения при противодействии власти, поддерживающей права носителей различных перверсий.

По данным источника, десять из 50 штатов разрешают частным агентствам по устройству детей отказывать однополым парам, желающим стать приемными родителями. Девять штатов, напротив, запрещают «дискриминацию по признаку сексуальной ориентации в приемных семьях».