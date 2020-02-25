Москва, , 10:00 — REGNUM Законопроект, дающий гражданину возможность самостоятельно продать имущество, которое находится в залоге у банка, внесла в Госдуму вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 25 февраля.

«Предлагаемый законопроект направлен на то, чтобы сформировать понятную правовую процедуру, когда гражданин, понимая, что он намеревается отказаться от исполнения обязательств по договору, обращается с заявлением в банк. Банк даёт разрешение в течение полугода гражданину самостоятельно реализовать имущество», — пояснила Яровая.

Она также отметила, что устанавливается минимальная стоимость, по которой имущество может быть продано, с тем чтобы компенсировать оставшуюся стоимость долга, который есть за гражданином.

«Это даёт человеку возможность по рыночной цене реализовать жильё, активно находить покупателя», — отметила парламентарий.

Если покупатель найден в течение полугода, заключается трёхсторонний договор, который в полной мере обеспечивает компенсацию выплат банку.

Сейчас гражданин, чье имущество находится в залоге у банка, может продать его только через публичные торги или аукцион. На практике это имущество продается по низкой цене и, более того, гражданин вынужден дополнительно оплачивать услуги организатора торгов (до 3% стоимости имущества), а в ряде случаев еще и исполнительный сбор (7% от стоимости имущества) и работу оценщика, отметила автор инициативы.