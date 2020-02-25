Бузулук, Оренбургская область, , 09:57 — REGNUM В Оренбургской области с ООО «СпецТрансПоволжье-1» взыскан ущерб, причиненный вследствие аварии с нефтевозом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

По данным ведомства, 6 марта 2019 года на трассе Бугульма-Бугуруслан-Бузулук-Уральск КАМАЗ буксировал цистерну с нефтепродуктом. Емкость опрокинулась в кювет. Содержимое вылилось, а площадь пораженного земельного участка составила 300 квадратных метров.

Суд первой инстанции взыскал с компании 276 тыс. рублей в качестве компенсации за причинённый природе ущерб. Однако в рамках рассмотрения апелляция сумма была увеличена до 360 тыс. рублей. Решение вступило в законную силу.