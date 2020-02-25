Калининград, , 09:56 — REGNUM Центральный районный суд Калининграда освободил по УДО бывшего главу ФСИН России Александра Реймера, который отбывал наказание за мошенничество. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Реймера», — сообщили ТАСС в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, Реймер был задержан в марте 2015 года. Летом того же года Замоскворецкий суд Москвы признал его виновным в мошенничестве. Александр Реймер получил восемь лет общего режима.

В 2018 году суд удовлетворил иск ФСИН о взыскании 2,2 млрд рублей у Александра Реймера и других фигурантов дела о мошенничестве с электронными браслетами.

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