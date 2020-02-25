Екатеринбург, , 09:55 — REGNUM Екатеринбургские школы страдает от засилья молодёжных банд, Об этом заявила депутат гордумы Галина Арбузова, сообщает ИА REGNUM.

По словам парламентария, необходимо организовать полицейские патрули вокруг школ города, особенно во вторую смену.

«Как темнеет, так наши группировки собираются около школ, вымогают деньги и нападают на людей!» — сказала Арбузова.

Коллегу поддержал депутат Александр Колесников.

«Они знают, где тусуются молодёжные банды. Одна в «Карнавале», одна в «Гринвиче». Почему-то в суде этих подростков в тюрьму не садят», — высказался парламентарий.

Выступавший на заседании думы врио главы УМВД по Екатеринбургу Андрей Швыдченко отметил, что предложения по вводу патрулей вокруг школ в данный момент рассматриваются полицейскими.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге выросло число преступлений, совершённых несовершеннолетними. В 2019 году произошло на 13,1% больше таких преступлений, чем в 2018 году.

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