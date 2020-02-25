25 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

Послание Филиппийцам апостол Павел писал в ожидании суда, находясь в ту пору в Риме. Однако и в самих Филиппах Македонских Павел успел посидеть в заточении. И благодаря его проповеди и его мужеству здесь образовалась христианская община.

Игорь Бекшаев, , 09:51 — REGNUM



Рембрандт Харменс ван Рейн. Размышление апостола Павла. 1630

В честь празднования Иверской иконы Божьей Матери сегодня, 25 февраля, читается послание Филиппийцам апостола Павла, глава вторая. Процитируем чуть больше положенного отрывка, чтобы стало понятней, о чем говорит апостол:

«Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны; ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца».

Это письмо братьям по вере апостол Павел писал из тюрьмы. Прежде он сообщает, что, находясь в заточении, не чувствует себя ни в чем ущемленным, в том числе не боится смерти. Темница не отобрала у него ни веру, ни духовную радость, и, имея все это, он просит своих друзей дополнить эту его радость тем, что они, находящиеся на свободе, так же не утратили всего этого.

Здесь в Синодальном переводе мы уже привычно обнаруживаем довольно невнятное выражение: «В вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». С учетом знаков препинания вообще непонятно, что имеется в виду. Правильно, но не буквально, стоит понимать так: «Не о себе только должны быть заботы ваши, но и о других, об этом должны быть мысли ваши, которые есть Христа Иисуса». Мысли о заботе о ближних есть мысли Христа, соответствуют им, говорит Павел, как и Иисус не украл у Бога равенство, но соответствовал Ему сообразностью Своих действий. И в этой сообразности снизошел до самых последних человеческих нужд.

При этом «чувствования» могут пониматься и как «сочувствие», однако так не переведено, требовать же добиваться какого-то неопределенного «чувствования» не верно, ибо речь тут идет о сознательной деятельности. Тем более двоеточие переводит «чувствование» на «равенство Богу. В образе Божьем» — и поди разбери, что предлагается почувствовать. Какая-то необъяснимая мания желать испытывать всякие неземные чувства движет многими верующими, подталкиваемыми еще легкомысленными «духовно"-бульварными сочинениями и устными сочинителями, делая людей в итоге совсем бесчувственными.

Божие дела стали совершаться руками человеческими, говорит Павел, но не эпизодично, прерывисто, а с полной отдачей всех Своих сил Иисус в образе Человека совершал то, что узналось верными как дела Бога. Что и возвысило Имя этого Человека выше всякого имени, и в исповедании Его раскрывается «слава Отца», то есть обнаруживается, «прославляется» Бог.

Почитая другого человека — всякого — «выше себя», вы поступаете как Иисус, учит Павел, в этом и заключается «исповедание», признание того, что так являются, совершаются дела Божии. Не в отвлеченной теории, механически описывающей процесс «спасения» как череду последовательных, намеченных заранее, распланированных действий, из понимания коих создается новая религия с новыми правилами «поклонения». А в том, чтобы это признание стало людской действительностью в их уже приближающей Царство Божие каждодневной работе.

«Выше» означает не социальный, интеллектуальный или какой иной статус, а нужду и право человека на такую жизнь, к которой он призван и ради дара которой рожден. Это не только нужда в пище и тепле, но и здоровых отношениях, которых одинаково лишены как бедные, так и богатые. Наладить такие отношения зовет Павел своих читателей. В единодушии, любви, без зависти и распрей проводить свою жизнь и совершать тем самым свое служение.

Послание Филиппийцам апостол Павел писал в ожидании суда, находясь в ту пору в Риме. Однако и в самих Филиппах Македонских Павел успел посидеть в заточении, недолго, правда. Благодаря его проповеди и его мужеству здесь образовалась христианская община. Вспомним, что здесь, в Филиппах, Павел наотрез отказывался от того, чтобы его освободили втайне, втихаря (Деян.16:37), требуя открытого признания своей невиновности, и здесь же Павел отказался спасаться бегством, несмотря на то, что перед тем его с другом избили, спасая тем самым от смертельного наказания стражника (Деян.16:20−30).

Такое поведение сильно впечатлило жителей города, и многие из них стали благодаря Павлу христианами. Так что пишет он своим близким друзьям, не упрекая их ни в чем, но напоминая о призвании, которому они и без того следуют — «радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Филиппийцы присылают Павлу необходимую помощь в Рим, да и прежде всегда оказывались отзывчивы: «Вы знаете, Филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних».

Видно, что апостол обращается здесь к крепкой, хорошо состоявшейся и сложившейся общине, принявшей и сохраняющей слова Павла в исполнении ими Евангелия. Умение не только принять, но и сохранить и приумножить возможно лишь при сохраняющемся единодушии, единомыслии, вестью о чем и просит Павел его порадовать.