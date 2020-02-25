Нур-Султан, , 09:50 — REGNUM После беспорядков в Кордайском районе Джамбульской области Казахстана возбуждено 120 уголовных дел. Об этом 25 февраля заявил журналистам глава следственного департамент МВД республики Санжар Адилов, сообщает Zakon.kz.

По его словам, межведомственную следственную группу по расследованию беспорядок возглавляет генеральная прокуратура. Адилов отметил, что не может сообщить численность подозреваемых и задержанных.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля заместитель министр внутренних дел Казахстана Марат Кожаев заявил, что после массовых беспорядков в Кордайском районе возбуждено 90 уголовных дел, в том числе 11 дел по фактам убийства.

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