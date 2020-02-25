Сорочинск, Оренбургская область, 25 февраля 2020, 09:48 — REGNUM В Сорочинске Оренбургской области прокуратура предъявила претензии муниципальному унитарному предприятию «Жилкомсервис» из-за ненадлежащей очистки сточных вод. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве региона, суд обязал МУП устранить нарушение норм экологического законодательства.
В сточных водах выявлено значительное (в десятки раз) превышение нормативов вредных веществ после очистки. Очистные сооружения из-за износа не справляются с работой. При этом сооружения принимают сточные воды по централизованной системе водоотведения из жилого фонда и из выгребных ям частного жилого сектора. Неэффективно очищенные воды попадают в овраг возле реки Сакмара, что угрожает экосистеме.
Суд потребовал от МУП надлежащей очистки сточных вод. Решение вступило в законную силу.