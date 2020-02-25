Москва, , 09:52 — REGNUM Маршала Советского Союза Дмитрия Язова похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковном городе Мытищи. Об этом сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин, передаёт 25 февраля ТАСС.

Дерябин подчеркнул, что в отношении места захоронения маршала нет никаких сомнений. Военное кладбище в Мытищах было открыто в 2013 году, на нём хоронят отставных и действующих высокопоставленных военных, а также граждан с особыми заслугами перед государством.

Как сообщало ИА REGNUM, маршал Дмитрий Язов скончался 25 февраля после тяжелой и продолжительной болезни. Ему было 95 лет.

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