Иокогама, Япония, , 09:50 — REGNUM Украинские члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess не планируют возвращаться домой, заявил работник департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко, сообщило радио «Громадське».

Он рассказал, что из 24 граждан Украины двое находятся в больнице, ещё с одним человеком пока что не могут установить контакт.

«Их обязательства определяются контрактом, также учитывается их желание», — отметил Коваленко.

Чиновник добавил, что вопрос возвращения граждан Украины будет решаться непосредственно с ними, а также с владельцем судна. В МИД Украины готовы к тому, что члены экипажа Diamond Princess могут изменить своё решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от последствий китайского коронавируса COVID-2019 скончался четвёртый пассажир судна Diamond Princess.

Читайте также: Скончался четвертый пассажир лайнера Diamond Princess