Москва, , 09:46 — REGNUM Роспотребнадзор подвел итоги Всероссийской горячей линии по качеству и безопасности молочной продукции и срокам годности. Всего от граждан 65 субъектах РФ поступило 5568 обращений, сообщили в ведомстве.

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Больше всего жителей России волновали вопросы о требованиях к маркировке молочной продукции (2997 консультаций), на втором месте — правильный выбор «молочки» (1272), на третьем — тема здорового питания (1043).

Также граждане спрашивали, куда надо обращаться в случае покупки некачественного и опасного продукта (718 консультаций). На основании некоторых жалоб Роспотребнадзором проведены проверки и приняты меры административного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, Роспотребнадзор опубликовал правила выбора качественных молочных продуктов. При покупке молочных продуктов нужно быть очень внимательным.

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