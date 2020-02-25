Чита, , 09:44 — REGNUM Власти Акшинского района Забайкальского края планируют сократить девять работников в сельских учреждениях образования и культуры ради выплаты ежемесячной заработной платы главе районного сельсовета Лидии Болотовой.

Как сообщается в газете «Сельская Новь» от 21 февраля, чтобы обеспечить чиновнице ежемесячную заработную плату в размере 73 тысяч рублей на 2020 год, потребуется сокращение девяти работников муниципальных учреждений, труд которых оплачивается за счёт местного бюджета.

По данным газеты, узнав об этом, на сессию местного совета пришли работники образования и культуры и потребовали от народных избранников включить в повестку вопрос о рассмотрении их негативной реакции на предстоящие сокращения. Однако депутаты единогласно отказались рассматривать эту просьбу.