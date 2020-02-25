Тирана, , 09:49 — REGNUM Частная школа «Путь букв» в Тиране 23 февраля приостановила занятия по крайней мере на две недели из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

В руководстве школы отметили, что данное решение было принято не в связи с наличием какой-либо конфиденциальной информации, а в качестве предупредительной меры. Родителям и детям советуют временно воздержаться от помещения мест скопления людей и морально подготовиться к возможной эпидемии.

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В настоящее время в Албании не выявлено случаев заражения коронавирусом, однако в соседней Италии выявлен очаг распространения заболевания. Число заболевших превысило 200 человек.

В Албании обследование на предмет зараженности коронавирусом проходят восемь человек.

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