Ханой, , 09:44 — REGNUM Министерство здравоохранения Вьетнама объявило об излечении от коронавируса всех 16 ранее заболевших пациентов, об этом 25 февраля сообщает Al Arabia.

По данным журналистов, с 13 февраля новых случаев заболевания указанной инфекцией зарегистрировано не было.

Последним заболевшим был 50-летний мужчина, которого заразила его дочь, приехавшая из китайского Уханя. В настоящее время он здоров и находится в хорошем самочувствии.

Напомним, коронавирус был зафиксирован в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. С тех пор инфекцией заболели десятки тысяч человек, свыше 2 тыс. 500 человек скончались.

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