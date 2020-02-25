Магадан, Магаданская область, , 09:47 — REGNUM Депутаты магаданской области рассматривают инициативу по введению запрета на продажу алкоголя в некоторые праздничные дни.

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Вопрос уже рассмотрели на заседании комитета областной Думы по экономическому развитию, бюджету и налогам.

«Необходимость ввода ограничений мотивируют тем, что именно по праздникам до полутора раз вырастает продажа спиртного, что в результате ведёт к увеличению правонарушений. А также тем, что Колыма — один из немногих регионов, где нет таких запретов», — пишет «Колыма Плюс».

Так, в законопроекте указано, что необходимо внести изменения и дополнительные ограничения в День Российского студенчества — 25 января, Всемирный день здоровья — 7 апреля, Международный день защиты детей — 1 июня, День молодёжи — 27 июня и в День знаний — 1 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, две трети опрошенных в Бурятии высказались против ограничений на продажу спиртного. За принятие мер проголосовали 35,8% граждан. Всего в опросе приняли участие почти 5,2 тыс. человек.