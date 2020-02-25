Нур-Султан, , 09:36 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана принесло извинения пассажирам авиарейса Токио — Нур-Султан за неудобства, связанные с карантином. Об этом сообщили 25 февраля на странице министерства в Facebook.

В минздраве пояснили, что меры приняты для обеспечения безопасности граждан в связи с распространением коронавирусной инфекции. В настоящее время все пассажиры находятся в медицинском учреждении, которое расположено в 7 км от Нур-Султана.

Напомним, 24 февраля в Нур-Султане приземлился авиарейс из Токио, на борту которого находились четыре гражданина Японии и 16 — граждан Казахстана, в том числе четверо пассажиров круизного лайнера Diamond Princess.

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