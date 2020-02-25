Пермь, , 09:32 — REGNUM В Пермском крае в течение 2019 года появилось 100 новых спортивных площадок. С 2017 года построено 330 спортивных сооружений. Регион по этому показателю занимает второе место в ПФО после Башкирии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Тему вовлечения населения в регулярные занятия физкультурой и спортом обсуждалась на Совете при полномочном представителе президента РФ в ПФО в Тольятти.

На территории Пермского края 36% жителей (примерно 900 тыс. человек) регулярно занимаются спортом. К 2024 году этот показатель должен составить 55%.