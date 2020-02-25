Кемерово, , 09:32 — REGNUM Из-за тумана, который сегодня утром, 25 февраля, окутал Новокузнецк, самолеты из Москвы прилетели с опозданием.

«25 февраля самолёты Москва — Новокузнецк задержатся. Так, рейс компании S7 прибудет в аэропорт Спиченково в 12:30, а «Аэрофлота» — в 14:35, — пишет портал Vse42.ru. — По словам сотрудников воздушной гавани, такая ситуация сложилась из-за неблагоприятных погодных условий в Кузбассе».

Вылет из южной столицы Кузбасса в Москву также сместился по времени.

В Кемерове также наблюдался густой туман, но на расписание авиарейсов он не повлиял.