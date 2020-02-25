Москва, , 09:31 — REGNUM Последний день акции в Москве по бесплатной диагностике онкологических заболеваний пройдёт 29 февраля. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Акция проходит по выходным дням, она завершится 29 февраля.

«В 50 поликлиниках можно будет пройти обследования на рак легкого, молочной железы, предстательной железы, шейки матки, колоректальный рак», — говорится в информации.

Для того чтобы принять участие в акции, нужно быть прикрепленным к одной из поликлиник столицы. Врачи принимают с 9:00 до 18:00. Приём анализов ведётся до 16:00.