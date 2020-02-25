Санкт-Петербург, , 09:29 — REGNUM Облачная погода без существенных осадков ожидает петербуржцев после нескольких дней шторма. При этом температура воздуха будет непривычно низкой для этой аномальной зимы, в городе ожидается небольшой минус. Об этом сообщает Гидрометцентр по СЗФО.

Во вторник, 25 февраля, в регионе ожидается облачная погода, но с прояснениями. Ветер днем будет северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью −1…−3 градусов, а днем +1…-1 гр.

«На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем понижаться», — отмечено в сообщении.

В свою очередь ГУ МЧС России по Ленинградской области предупреждает жителей региона, что в связи со сложившейся метеообстановкой 25−26 февраля и неустойчивым ледообразованием выход людей на лед водоёмов опасен для жизни.