Екатеринбург, , 09:33 — REGNUM В Екатеринбурге возросло количество преступлений, совершённых несовершеннолетними. Об этом заявил врио главы УМВД по городу Андрей Швыдченко, сообщает ИА REGNUM.

Выступая перед депутатами городской думы, Швыдченко заявил о росте числа преступлений, совершенных детьми и подростками в 2019 году. Тогда полицейские зафиксировали 439 таких деяний, что на 13,1% больше уровня 2018 года.

По мнению полицейского, субъекты профилактики преступлений «немного недорабатывают».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге задержали банду молодых мигрантов, нападавших на горожан. Иностранцы отбирали телефоны у школьников и студентов, угрожая ножом и применяя насилие.

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