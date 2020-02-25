Магадан, Магаданская область, , 09:44 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов продолжает в рамках Года памяти и славы в России вручать ветеранам Великой Отечественной войны юбилейные медали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Более 30-ти ветеранам, блокадникам, узникам концлагерей, тыловикам Сергей Носов уже вручил медали, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, все категории причастных к Великой Победе колымчане получат к пенсии единовременно от 50 до 75 тыс. рублей.

«Все ветераны в Магаданской области обеспечены жильём», — добавили в праительстве региона.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин 7 февраля 2020 года подписал указ о выплатах ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.