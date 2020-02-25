Берегово, Украина, , 09:28 — REGNUM В Закарпатье госпитализирован мужчина, который 21 день назад, находясь в Венгрии, контактировал с гражданином Китая, сообщило 24 февраля издание Mukachevo.net со ссылкой на собственные источники.

Гражданин Украины 1985 года рождения работает в Будапеште на гражданина Китая. Его работодатель месяц назад вернулся из родной провинции Хубэй, в которой находится эпицентр распространения коронавируса — город Ухань.

Врачи диагностировали у мужчины повышенную температуру. Для него подготовили специальный бокс в местной инфекционной больнице. Больного проверят на коронавирус Covid-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее харьковские «волонтёры» решили поддержать граждан Украины, эвакуированных из Китая. Для этого они, в частности, покрасили мост в цвета украинского флага.

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