Омск, , 09:21 — REGNUM В Омской области на 96-м году жизни умер Маршал Советского Союза Дмитрий Язов, сообщили 25 февраля в Министерстве обороны РФ.

Дмитрий Язов — Маршал Советского Союза, бывший министр обороны СССР — родился 8 ноября 1924 года в Оконешниковском районе Омской области. Ушёл на фронт добровольцем в 17 лет.

Дмитрий Язов был последний из военачальников, кому было присвоено воинское звание маршал СССР.

В 2014 году президент России Владимир Путин вручил Дмитрию Язову орден Александра Невского.

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