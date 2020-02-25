Москва, , 09:21 — REGNUM Самыми безопасными регионами по количеству дорожно-транспортных происшествий в 2019 году оказались Чечня и Чукотский автономный край. Об этом говорят данные МВД, передает РИА Новости.

По информации МВД, в 2019 году на территории страны было зафиксировано 164,4 тыс. ДТП, это на 2,2% меньше, чем в 2018 году.

Сообщается, что максимальное количество ДТП в 2019 году было зафиксировано в Республике Тува, где на 100 тыс. единиц транспорта приходится 858 аварий. Для сравнения в Чечне произошло 76 случаев на 100 тыс. транспортных средств.

Как сообщало 21 февраля ИА REGNUM, за минувший год смертность на федеральных трассах России снизилась на 8,6%

Читайте ранее в этом сюжете: В России снизилась смертность на федеральных трассах