, 09:23 — REGNUM Власти Гонконга приняли решения продлить карантин для учебных заведений в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 25 февраля сообщает Reuters.

Как отмечают журналисты, срок временной приостановки работы школ продлится до 20 апреля. В будущем этот период также может быть продлен.

Как передавало ИА REGNUM, в конце декабря 2019 года в китайском Ухане произошла вспышка коронавируса. В результате распространения инфекции погибли свыше 2 тыс. 500 человек, десятки тысяч людей заразились.