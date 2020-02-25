Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 25 февраля 2020, 09:18 — REGNUM В ямальском городе Лабытнанги прокуратура выявила скопление снежных масс на крышах 18 многоквартирных домов. Причём очистка крыш данных домов производилась в середине декабря 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.
В этой связи руководителям шести управляющих компаний Лабытнанги объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.
Прокуратура напоминает, что неисполнение требований жилищного законодательства влечет административную ответственность по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»). Максимальная санкция для юридических лиц — от 250 тыс. до 300 тыс. рублей штрафа.