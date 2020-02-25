Слюдянка, Иркутская область, , 09:14 — REGNUM Иркутскому областному региональному отделению Российской автомобильной федерации, несмотря на положительное решение муниципальных чиновников, не удалось провести запланированные на 24 февраля автогонки на льду Слюдянского озера. Как сообщаетIrk.ru со ссылкой на Байкальскую природоохранную прокуратуру, дело в том, что организаторы данного мероприятия не учли, что озеро является особо охраняемой природной территорией регионального значения — памятником природы. И автогонки в реальности могли причинить вред уникальному природному объекту.

Данный инцидент иркутский учёный Виталий Рябцев назвал примером того, как муниципальные чиновники «охраняют» берега Байкала.

«Объявили Таловские болота (прилегают к побережью) «землями промышленности». И были готовы согласовать автогонки на Слюдянском озере. Оно граничит с Таловскими болотами, является местообитанием краснокнижного вида — кувшинки (в Иркутской области она — редкий реликт), имеет статус памятника природы», — пояснил он.

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