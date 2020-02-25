Нальчик, , 09:52 — REGNUM Свыше 30 новых спортивных объектов появятся в Кабардино-Балкарии в 2020 году в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». На их создание будет направлено более 381 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 25 февраля в пресс-службе министерства спорта республики.

В городе Баксан и селе Карагач Прохладненского района построят по одному физкультурно-оздоровительному комплексу, в селах Шалушка Чегемского и Псыхурей Баксанского районов появятся универсальные спортивные залы. Футбольное поле с искусственным покрытием создадут в городе Майском, а в Терском и Баксанском районах — малые спортивные площадки для сдачи норм ГТО. В муниципалитетах также возведут 25 многофункциональных игровых площадок с детским комплексом и зоной воркаута.

Кроме того, в текущем году в Кабардино-Балкарии планируется завершить начатое в 2019 году строительство многофункционального физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке городского Кашхатау Черекского района.