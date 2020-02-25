Пекин, , 09:07 — REGNUM В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 2663, выздоровели 27,2 тыс. человек. Об этом сообщили в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.

Отмечается, что за сутки 24 февраля в Китае от коронавируса была зафиксирована 71 смерть, почти 2,6 тыс. человек были выписаны.

Общее число инфицированных коронавирусом в КНР за сутки выросло на 508 и составило более 77,6 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что уверенность в том, что пневмония побеждена, преждевременна.

Иммунитета от коронавируса ни у кого нет, массовые заболевания в Китае удалось локализовать огромными усилиями. Вирус может в любой момент нарастить скорость распространении, заключил он.

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