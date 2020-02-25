Анадырь, , 09:19 — REGNUM Праздничные гуляния «Ай да Масленица!» пройдут 29 февраля в Анадыре Чукотского автономного округа.

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В программе запланировано несколько конкурсов. Один из основных — поедание блинов на скорость. Второй — семейный, в котором могут участвовать все члены семьи. В конкурсе три задания, пишет ИА «Чукотка».

Семьям-участницам предлагается на выбор несколько номинаций: самый вкусный блин с начинкой, самый широкий ассортимент, самое оригинальное оформление блина, самый тонкий блин, самый большой блин, самый кружевной блин и самая высокая стопка блинов.

«Когда конкурс завершится, все принесённые блины предложат гостям на чаепитии. Что касается масленичных чучел, то сжигать их мы не планируем. В наших северных условиях осуществить эту традицию будет достаточно проблематично», — сказал замдиректора по культурно-досуговой деятельности Дома народного творчества Алексей Шохирев.

Как сообщало ИА REGNUM, на изготовление порции блинов из 30 штук в Казани необходимо 110 рублей.